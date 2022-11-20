على خلفية الاحتجاجات الإيرانية، شهدت مدينة مهاباد ذات الغالبية الكردية اعتداء الأهالي على أحد عناصر قوات الملالي.
وقام الأهالي بانتزاع سراويل زوجة الضابط وملابسها الداخلية وألقوها في الهواء، في مشهد يكشف عن مدى الاحتقان بين مرتزقة الملالي والشعب الإيراني.
وكان عشرات الآلاف من أهالي مدن بوكان ومهاباد، شيعوا أمس الجمعة، ضحاياهم في الاحتجاجات ضد النظام، ورفعوا هتافات ضد نظام خامنئي.
يذكر أن الاحتجاجات الإيرانية لم تهدأ منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد قوات شرطة الملالي الإرهابية بسبب الحجاب الإجباري.
ليس من العدل إصلاح الخطاء بخطاء كهذى العمل القذر، لإيصال صوت أو قضية عامة،،
كان الأولى التنكيل بالضابط وليست زوجة الضابط،لأعلان القوة، ولكن التنكيل بإمرأة فهذا يعتبر جبن وليس شجاعة،مهما كانت صلة القرابة للضابط أو القائد.
ليس من العدل إصلاح الخطاء بخطاء كهذى العمل القذر، لإيصال صوت أو قضية عامة،،
كان الأولى التنكيل بالضابط وليست زوجة الضابط،لأعلان القوة، ولكن التنكيل بإمرأة فهذا يعتبر جبن وليس شجاعة،مهما كانت صلة القرابة للضابط أو القائد.
ههههههههههههههههه