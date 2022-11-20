على خلفية الاحتجاجات الإيرانية، شهدت مدينة مهاباد ذات الغالبية الكردية اعتداء الأهالي على أحد عناصر قوات الملالي.

وقام الأهالي بانتزاع سراويل زوجة الضابط وملابسها الداخلية وألقوها في الهواء، في مشهد يكشف عن مدى الاحتقان بين مرتزقة الملالي والشعب الإيراني.

وكان عشرات الآلاف من أهالي مدن بوكان ومهاباد، شيعوا أمس الجمعة، ضحاياهم في الاحتجاجات ضد النظام، ورفعوا هتافات ضد نظام خامنئي.

يذكر أن الاحتجاجات الإيرانية لم تهدأ منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد قوات شرطة الملالي الإرهابية بسبب الحجاب الإجباري.