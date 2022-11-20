كشف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عن الفرق بين أمريكا والصين، قائلا:”لاحظ الفرق بين أمريكا والصين، يتحدث الأمريكيون عن ( الحرب ) في المقابل يتحدث الصينيون عن (السلام)”.

وأضاف ضاحي خلفان:”يتحدث الأمريكيون عن ( الإجماع ) يتحدث الصينيون عن ( المجتمع المنسجم )، وعندما يتحدث الأمريكيون عن ( تغيير الأنظمة ) يتحدث الصينيون عن ( احترام السيادة وتنوع الحضارات )”.

وأشار:”لم تستطع امريكا أن تغير من أساليب وإنماط سياستها الخارجية القديمة في حين أن الصين كانت أكثر قدرة على التغيير ..ونجحت”.

ولفت:”تنتهج السياسة الصينية نهج ( الاستماع للطرف الآخر ) تنتهج أمريكا نهج ( الآمر ) للطرف الآخر…لذلك نجحت الصين في استقطاب المجتمع الدولي وحازت على تقديره…في المقابل ظلت السياسة الأمريكية على أساليبها البالية في التعامل مع الآخرين”.

‏وتابع:”في عصر الانفتاح هذا لا سبيل الى صناعة الأحلاف العسكرية..العالم سأم الحروب…لذلك ينبغي الالتفات إلى رفاهية الشعوب لا إلى صناعة الفقر لها”.