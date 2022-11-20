يستضيف استاد البيت المونديالي اليوم الأحد افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 ومباراة قطر والإكوادور.

ويقع الاستاد شمال قطر بمدينة الخور، ويسع 60 ألف متفرج، وذات تصميم مستوحى من بيوت الشعر التقليدية.

ومن المقرر أن يستضيف الاستاد المباريات التالية:

الأحد 20 نوفمبر .. مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور

الأربعاء 23 نوفمبر .. المغرب وكرواتيا

الجمعة 25 نوفمبر .. إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية

الأحد 27 نوفمبر .. إسبانيا وألمانيا

الثلاثاء 29 نوفمبر .. هولندا وقطر

الخميس 1 ديسمبر .. كوستاريكا وألمانيا