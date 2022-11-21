أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حالة واسعة من الجدل عبر تغريدة له على منصة تويتر وذلك عقب فتح باب عودة وتفعيل حسابات سابقة كانت ملغاة.

وقال ماسك في تغريدته التي جاءت رداً على أحد المنشورات حول إمكانية إعادة حساب المنظر الأميركي وصاحب نظريات المؤامرة أليكس جونز: “مات طفلي البكر بين ذراعي.. شعرت بنبض قلبه الأخير.

وأضاف “لا أرحم أي شخص يستخدم موت الأطفال لتحقيق مكاسب سياسية أو شهرة”، في إشارة إلى تصريحات الرجل بشأن مذبحة وقعت في مدرسة عام 2012 وراح ضحيتها 28 طفلاً.

وكان ماسك قد أعلن يوم الجمعة أنه لن يسمح لجونز بالعودة إلى تويتر، بعدما اقترح أحد الأشخاص إعادته حيث أجاب ببساطة: “لا”.