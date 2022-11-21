أكد المحامي د. إبراهيم زمزمي أنه في حال تواطؤ أفراد العائلة على عدم الإبلاغ عن المعتدي أو المتحرش بالطفل تتم مساءلته.

وقال “زمزمي” خلال تصريحات لقناة الإخبارية أن النظام ضمن السرية للمبلغ ، مشدداً على كل من يرى حالة تحرش أن يقوم بالتبليغ فوراً.

وتابع أن نظام حماية الطفل أعطى السرية عند التبليغ وتسهيل الإجراءات لهذا الطفل إذا قام بالتبليغ بنفسه.