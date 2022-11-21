أوضح محمد الهذيل، خبير أول لتقييم المخاطر الغذائية في هيئة الغذاء والدواء، المخاطر المتوقعة مع الإفراط في تناول الزنجبيل.

وذكر أن الزنجبيل يخفف أعراض الزكام والبرد واضطرابات الجهاز الهضمي،وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضاف أن الإفراط في تناوله يزيد معدل ضربات القلب، وحرقة في المعدة، والإسهال، وخفض في سكر الدم، مشددة على ضرورة عدم تجاوز الحد المسموح به يوميا في تناوله، وهو يعادل ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج مع كوب أوكوبين من الماء، أو ملعقة صغير من الزنجبيل المطحون مع كوب أو كوبين من الماء.

ونوه بأن الزنجبيل يؤثر بالسلب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم لكون أن هذا الزنجبيل لديه خواص مشابهة لخواص الأدوية.