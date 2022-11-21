منع وكلاء النظام الإيراني في استاد الدوحة، بالتعاون مع الأمن القطري، خروج امرأة تدعى “هيلدا”،من الملعب الذي أقيمت به مباراة إيران وإنجلترا حتى الآن.

وكانت “هيلدا” وزوجها قد رفعت علم إيران القديم الذي يحمل شعار الأسد والشمس والذي يرفعه المعارضون الإيرانيون أيضا، أمام جماهير منتخب إيران.

وقد شهدت مباراة إيران في كأس العالم عدة مواقف سياسية عبرت عن تضامن اللاعبين والمشجعين كذلك مع الاحتجاجات في بلادهم التي تستمر منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد قوات الملالي بسبب الحجاب الإجباري.

يذكر أن المنتخب الإيراني قد تلقى هزيمة مدوية أمام إنجلترا، في المباراة التي انتهت بفوز الأخير 6-2.