تحدث اندريس انيستا، لاعب برشلونة السابق ومنتخب أسبانيا، عن لعب المنتخب الوطني أمام منتخب الأرجنتين، في المباراة التي سحق فيها الأخضر ميسي ورفاقه.

وقال في حديثه :” المنتخب السعودي لعب بقوة كبيرة واستحواذه كان جيدًا على الملعب، والأرجنتين عانت كثيرًا أمامهم”.

وأضاف:” أن المنتخب السعودي لاعيبة بطاقة كبيرة وقوة كبيرة، وكذلك باستحواذ جيد على الملعب”، لافتًا أن اللاعبين كانوا يعلمون ما عليهم القيام به .