تحدث اندريس انيستا، لاعب برشلونة السابق ومنتخب أسبانيا، عن لعب المنتخب الوطني أمام منتخب الأرجنتين، في المباراة التي سحق فيها الأخضر ميسي ورفاقه.
وقال في حديثه :” المنتخب السعودي لعب بقوة كبيرة واستحواذه كان جيدًا على الملعب، والأرجنتين عانت كثيرًا أمامهم”.
وأضاف:” أن المنتخب السعودي لاعيبة بطاقة كبيرة وقوة كبيرة، وكذلك باستحواذ جيد على الملعب”، لافتًا أن اللاعبين كانوا يعلمون ما عليهم القيام به .
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انيستا : المنتخب السعودي لعب بقوة كبيرة وباستحواذ جيد والارجنتين عانت كثيرًا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ni7XzLKpjz
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
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