أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من المواعيد، مُشيرًا إلى أنه تم تأجيل إقلاع بعض الرحلات بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني، قد أصدرت تحذيرًا صباح اليوم، بناءً على تنبيهات المركز الوطني للأرصاد، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل “جدة والشعيبة”، وتستمر حتى الساعة 3 مساءً.

والجدير بالذكر أن جدة، تشهد اليوم الخميس، تساقط أمطار غزيرة على الأحياء والطرقات والشوارع، وسط حالة من البهجة بين سكانها، وتحذيرات من الأرصاد والدفاع المدني بضرورة توخي الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.