استعرض وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مهاراته في ترويض الكرة بـ “كرة مضرب”.
وأظهر مقطع فيديو، وزير الرياضة وهو يستعرض مهاراته الكروية العالية؛ حيث استطاع التحكم والسيطرة على كرة مضرب.
وكان قد احتفل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بفوز الأخضر على حساب المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف في مباراة لعبت ظهر الثلاثاء على ملعب لوسيل في دور المجموعات من كأس العالم 2022.
شاهد.. وزير الرياضة السعودي "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل" يستعرض مهاراته في ترويض ومداعبة الكرة بـ "كرة مضرب"@BaderAlHamad5 pic.twitter.com/A9aEVIZDW4
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 24, 2022
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