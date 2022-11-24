استعرض وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مهاراته في ترويض الكرة بـ “كرة مضرب”.

وأظهر مقطع فيديو، وزير الرياضة وهو يستعرض مهاراته الكروية العالية؛ حيث استطاع التحكم والسيطرة على كرة مضرب.

وكان قد احتفل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بفوز الأخضر على حساب المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف في مباراة لعبت ظهر الثلاثاء على ملعب لوسيل في دور المجموعات من كأس العالم 2022.