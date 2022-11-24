أثارت تغريدة مواطن توفي نجلاه في عمر العشرين أثناء نومهم، وبفاصل زمني ١٠ سنوات؛ ضجة واسعًة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أظهر صبره على خسارته لفلذتيْ كبده، واحتسابهما عند الله عز وجل.

وقال غانم أبو فهد على حسابه على “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله ابني نايف وهو نايم وعمره 20 سنة، وقبل 10 سنوات انتقل إلى رحمة الله أخوه سعود بنفس العمر ونفس الحالة أيضًا وهو نايم.”

وتابع: “دعواتكم لهم بالجنة، ولنا الأجر والاحتساب والصبر.”

وعلقت صاحبة المعرف “أم الغيث” في تعزيتها قائلة: “سبحان الله، لو اطلعتَ على الغيب ما اخترتَ إلا ما اختاره الله.”

وأضافت:” شرفك الله بأخذ روح فلذة كبد عبدي فلان؛ فماذا فعل؟ قال: صبر وشكر، قال: ابنوا له بيتًا في الجنة، ومن سخط فله السخط، أكرمك الله بهذا الابتلاء يا أخي؛ فلا أعز ولا أفضل من الضنى، أكثِر الحمد تُجبر وتُعطى ويُغفر لك”.

فيما قدم مغرد آخر تعزيته قائلاً له:” عظّم الله أجرك وغفر الله له، هناك سبب علمي وممكن أن يكون مرضًا وراثيًّا عند الطفلين مثل تضخم في عضلة القلب أو مسببات أخرى.”

وتابع:” إذا عندك أطفال آخرين يُفضّل فحصهم بعمل أشعة للصدر أو رنين للدماغ، والله يصبركم ويحسن عزاكم.”