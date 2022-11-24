كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الخدمات الطبية أن المسميات الوظيفية المطلوبة للتقديم هي:

استشاري / وحدة العناية المركزة

نائب طوارئ _ REGISTRAR- ER

استشاري / طب الأعصاب

المسجل / التخدير

استشاري / اطفال

مسجل أول / NICU

مسجل أول أمراض الدم

‏PHARMACIST / صيدلي (خدمة مدنية)

أخصائي سمعيات – أخصائي سمعيات (نسخة)

فني مختبر / فني مختبر (الخدمة)

فني تقنية القلب (تصوير قلب بالموجات الصوتيه) خدمة مدنية

فني ترميز طبي (خدمة مدنية )

فني أشعة (خدمة مدنية)

سكرتارية طبية (خدمة مدنية )، وغيرها

وأشارت إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، من خلال الموقع .