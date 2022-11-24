كشفت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل بعدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الخدمات الطبية أن المسميات الوظيفية المطلوبة للتقديم هي:
استشاري / وحدة العناية المركزة
نائب طوارئ _ REGISTRAR- ER
استشاري / طب الأعصاب
المسجل / التخدير
استشاري / اطفال
مسجل أول / NICU
مسجل أول أمراض الدم
PHARMACIST / صيدلي (خدمة مدنية)
أخصائي سمعيات – أخصائي سمعيات (نسخة)
فني مختبر / فني مختبر (الخدمة)
فني تقنية القلب (تصوير قلب بالموجات الصوتيه) خدمة مدنية
فني ترميز طبي (خدمة مدنية )
فني أشعة (خدمة مدنية)
سكرتارية طبية (خدمة مدنية )، وغيرها
وأشارت إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، من خلال الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً