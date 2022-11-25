يتصدر كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال، ترتيب اللاعبين الأكثر حصولاً على جائزة رجل المباراة في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم، حيث حصل على الجائزة في 7 مباريات .

وساهم كريستيانو رونالدو في فوز منتخب البرتغال اليوم أمام نظيره غانا حيث أحرز الهدف الأول في المباراة التي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح البرتغال .

وحصد كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد الفوز على منتخب غانا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقع منتخب البرتغال ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كلا من الأوروجواي ، كوريا الجنوبية ، غانا .