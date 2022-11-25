توصل علماء لعلاج لمرض الزهايمر، لافتين إلى أنه خارق وسيكون بمثابة بداية نهاية الحرب على هذا المرض الذي يتسبب في تدهور دماغ المريض.

وأبان العلماء بأن العلاج أثبت فعاليته في تنقية الدماغ من بروتين الأميلويد السام، كما يؤخر ظهور مرض الزهايمر، ليكون بذلك العلاج الأول في العالم لإبطاء تدهور الدماغ، مبينين أن هذا العلاج قد يكون متاحًا اعتبارًا من العام المقبل

وأفاد المسؤولون عن العقار أنه جرى قياس هذه التأثيرات على المرضى باستخدام مقياس قيَّم العديد من المجالات المعرفية ؛ الذاكرة والتوجيه والحكم وحلّ المشكلات والهوايات والعناية الشخصية.

ولفتوا إلى أن أحد الآثار الجانبية التي لُوحظت أثناء الدراسة هو تورم الدماغ بمعدل 12.5% للمرضى الذين عُولجوا بالعقار “Lecanemab”، مقارنة بـ 1.7% في مجموعة الدواء الوهمي، مؤكدين أن مثل هذه الآثار اللاحقة “ضِمن التوقعات”.