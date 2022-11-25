مدرب البرازيل يتحدث عن إمكانية غياب نيمار عن مباريات كأس العالم قطر 2022

أعلن تيتي مدرب منتخب البرازيل عن إمكانية غياب لاعبه نيمار عن مشواره السامبا في كأس العالم 2022 في قطر.

ويُشار إلى أن نيمار غادر مباراة البرازيل وصربيا مصابًا، أمس الخميس، في الدقيقة 80 بعد احتكاك مع نيكولا ميلونكوفيتش في الدقيقة 78، وبدأ في البكاء بعد التحاقه بدكة البدلاء رفقة زملائه، مما يثير الشكوك حول قوة الإصابة.

وقال تيتي في تصريحات صحافية:” نيمار سيتعافى من إصابة الكاحل، نحن واثقون من أن نيمار سيواصل اللعب وسيواصل اللعب في كأس العالم.”

وأفاد تيتي بأنه لم يكن على علم في البداية بإصابة نيمار، قائلا:” : “لم أر أن نيمار مصاب، كان لديه القدرة على التغلب على الأمر، حتى أنه خدعني.”

والجدير بالذكر أن نيمار لعب دورًا محوريًا في فوز البرازيل في مباراتها الأولى في المجموعة السابعة في قطر، وشارك في التحضير لهدف البرازيل الافتتاحي، حيث مرر الكرة إلى فينيسيوس جونيور، الذي صنع بدوره الهدف لريتشارليسون.