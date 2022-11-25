أثارت الشرطة القطرية استنكار الكثيرين بعد تعاونها

مع الضباط الإيرانيين لإبعاد الجماهير الإيرانية التي جاءت إلى الاستاد بشعار “امرأة ، حياة ، حرية” أو رموز محسا أميني.

ووثقت لقطات مصورة شرطة قطر وهي تتجادل وتبعد عدد من المشجعين الإيرانيين الذين يحملون عدد من الرموز التي تشير إلى المطالبة بالحرية.

فيما أعرب العديد من الجماهير الإيرانية المتواجدة في قطر ليشهدوا منافسات كأس العالم؛ عن تضامنها مع الاحتجاجات الموجودة فى البلاد.

وشُوهد عدد من الجماهير الإيرانية ترتدي قمصانًا مكتوبًا عليها «السيدات، حياة، حرية»