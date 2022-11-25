دفعت مشاركة المنتخب الإيراني نظام الملالي إلى إرسال ضابط من القوات الخاصة والاستخبارات حيث أظهرت شاشة الملعب والقنوات الناقلة أحد الجماهير يتظاهر بالبكاء اتضح أنه أحد عناصر الاستخبارات الإيرانية.

واليوم وبعد نهاية لقاء إيران وويلز على ملعب ” أحمد بن علي المونديالي” ظهر ما بين الجماهير الإيرانية أحد قادة القوات الخاصة التي تحاول قمع الاحتجاجات في ايران، وظهر في وقت سابق في إحدى الحملات القمعية.

كما ظهر سابقاً وهو يضع جبيره على ساعده ويتواجد وسط جمهور المنتخب الإيراني الذي أثار الجدل في المونديال بين الموالين للنظام والمطالبين برحيله ما استدعى تدخل الأمن القطري لفض الاشتباك بينهم.

وخطف منتخب إيران فوزا غاليا أمام منتخب ويلز بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في مرحلة مجموعات كأس العالم 2022.