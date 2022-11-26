ابتكار لقاح يحارب جميع أنواع الإنفلونزا

طور باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، لقاح جديد قادر على محاربة جميع الأنواع المعروفة من فيروسات الإنفلونزا، والتي يبلغ عددها 20 نوعاً فرعياً من فيروسات A وB المسببة للعدوى.

وأوضحت الدراسة، أن اللقاح يتكون من مضادات تحتوي على نسخ آمنة من فيروسات A وB، ما يدفع الجهاز المناعي إلى تكوين أجسام مضادة قادرة على محاربة العدوى بأنواعها.

وذكرت أن اللقاح الجديد يستخدم تقنية تشبه إلى حد بعيد التقنية المستخدمة في تصنيع لقاحات كوفيد- 19، وهي تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال “mRNA “، إلا أنه من المحتمل ألا يحمي من أنواع الجوائح الفيروسية الجديدة.