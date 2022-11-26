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السبت26 نوفمبر

ابتكار لقاح يحارب جميع أنواع الإنفلونزا

منذ 11 دقيقة
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ابتكار لقاح يحارب جميع أنواع الإنفلونزا
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وكالات

طور باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، لقاح جديد قادر على محاربة جميع الأنواع المعروفة من فيروسات الإنفلونزا، والتي يبلغ عددها 20 نوعاً فرعياً من فيروسات A وB المسببة للعدوى.

وأوضحت الدراسة، أن اللقاح يتكون من مضادات تحتوي على نسخ آمنة من فيروسات A وB، ما يدفع الجهاز المناعي إلى تكوين أجسام مضادة قادرة على محاربة العدوى بأنواعها.

وذكرت أن اللقاح الجديد يستخدم تقنية تشبه إلى حد بعيد التقنية المستخدمة في تصنيع لقاحات كوفيد- 19، وهي تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال “mRNA “، إلا أنه من المحتمل ألا يحمي من أنواع الجوائح الفيروسية الجديدة.

 

 

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