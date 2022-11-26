كشف الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ السموم وعلاج الإدمان بكلية الطب في جامعة القاهرة والطبيب المعالج للفنانة شيرين عبد الوهاب، عن تأثير المخدرات التي تم ضبطها مع الفنانة منة شلبي والتي شغلت قضيتها الأوساط الإعلامية خلال الساعات الماضية .

وقال الدكتور نبيل أن ما ضبط بحوزة الفنانة يعدّ من مشتقات الحشيش، مبيناً أن مثل هذه الأنواع من المخدرات تباع بحرية ودون قيود أو تجريم في بعض الولايات الأميركية، في حين تجرّمها ولايات أخرى.

وأشار إلى أن هذه المواد مجرمة قانونا في مصر، ووجودها مع الفنانة يعد جريمة حيازة مواد غير مشروعة ومخالفة، لأنها مدرجة في جدول المخدرات.

وأشار إلى أن هذه المضبوطات تؤثر على الجهاز العصبي والذاكرة، وتعطي نوعا من النشوة المؤقتة، كما أنها تشوش الرؤية، وتغير من الألوان.