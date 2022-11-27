أفادت تقارير صحفية بأن ملكية صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت لتصل إلى 23 شركة مدرجة في سوق الأسهم، حيث بلغت ملكية الصندوق نحو 817.37 مليار ريال في تلك الشركات.

وأكدت التقارير ذاتها أن الصندوق يمتلك في 22 شركة مدرجة بنسبة تتجاوز 5% في كل شركة، بالإضافة إلى امتلاكه في شركة أرامكو نحو 4%، ولكنها غير مفصحة في موقع «تداول»، لأن نظام السوق المالية يشترط أن يتم الإفصاح عن ملكية كبار الملاك إذا بلغت 5% أو أكثر.

كما يمتلك صندوق الاستثمارات في 14 شركة ما يراوح ما بين 1 – 100 مليار ريال، إذ بلغت ملكيته في بنك الأهلي 88.38 مليار ريال، بينما في شركة الكهرباء نحو 80.5 مليار ريال، وأكواباور بقيمة 45.67 مليار ريال، وبنك الرياض 23.1 مليار ريال، أما في شركة علم فبلغت ملكيته نحو 16.17 مليار ريال.

ويُشار إلى أن الصندوق خفض ملكيته في مجموعة تداول من 70% إلى 60% وبلغت قيمة أسهمه السوقية نحو 11.74 مليار ريال، وفي مصرف الإنماء بلغت ملكية الصندوق 6.72 مليار ريال.

بينما شركة المملكة فبلغت القيمة السوقية لأسهم صندوق الاستثمارات العامة 4.91 مليار ريال، وراوحت ملكية الصندوق ما بين 2- 3 مليارات ريال في شركات «أسمنت الجنوب، البحري، إعمار، مرافق»، وبلغت ملكيته ما بين 1- 2 مليار ريال، شركتي «العقارية، وأسمنت القصيم».