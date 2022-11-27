خضع لاعب المنتخب ياسر الشهراني اليوم الأحد، إلى عملية جراحية تكللت بالنجاح وذلك ضمن الخطة الطبية المقررة.

والعملية الجراحية كانت لعظام الوجه، من قبل الفريق الطبي المختص بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، وبمتابعة الفريق الطبي للمنتخب.

وكان الشهراني قد أجرى المرحلة الأولى من التدخل الجراحي بإجراء عملية في البنكرياس الأربعاء الماضي، وتكللت العمليات بالنجاح للمرحلتين.

يذكر أن الشهراني تعرض للإصابة بعد اصطدام وجهه بركبة حارس المرمى محمد العويس، خلال مواجهة الأخضر والأرجنتين في كأس العالم 2022.