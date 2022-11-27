أعلنت أمانة المنطقة الشرقية قرب إطلاق المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي، ستشمل استقبال المستفيدين من الركاب على المسارات المسار الثاني – الخبر الشمالية، والمسار السابع – الدمام مطار الملك فهد، والمسار الثامن – الدمام الصناعية الثانية)، حيث حددت المحطات ونقاط التجمع للركاب بشكل نهائي على هذه المسارات.

وأضاف أن المشروع يشتمل على 8 مسارات تربط مراكز النمو لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وبطول إجمالي يزيد عن 400 كم للذهاب والعودة ، وتشمل مسارات مشروع النقل العام بالحافلات على عدد 212 محطة للركاب موزعه على جميع المسارات وفق النطاق الجغرافي لكل مسار جارى تنفيذها حاليا، وحافلات بعدد 77 حافله قياسية وعدد مقاعدها لا يقل عن 35 مقعدًا ولها ثلاث أبواب لتغطى جميع المسارات .

ولفت إلى جاهزية عدد من المحطات، ويجري استكمال تجهيز البقية على هذه المسارات، لافتاً إلى أن بعض المسارات لا يزال التشغيل التجريبي قائما بها، ويمكن للمستفيدين حاليا الركوب من بدايات المسارات ونقاط التجمع الموجودة عليها مؤقتا، لحين التأكد من نقاط التجمع الفعلية للركاب وتحديد مواقع المحطات بشكلها النهائي، ومن ثم استقبال كامل المستفيدين عليها بالمرحلة اللاحقة، وتم إعداد تطبيق للهواتف المحمولة خصيصا للمشروع بمسمى (حافلات المنطقة الشرقية) يمكن تنزيله من المتاجر الإلكترونية “أندرويد، أبل”، ويمكن من خلاله للمستفيد حجز التذاكر ومعرفة مسارات الحافلات، وأقرب حافلة لموقع المستفيد.

من جهته، قال مدير هندسة النقل والمرور في أمانة الشرقية، فهد الدلبحي، مشروع النقل العام بالحافلات يغطي المرافق الهامة مثل المؤسسات الصحية والجامعات، مضيفا أن مدة الانتظار في المحطات من 15 إلى 30 دقيقة.

يذكر أنه العمل في مرحلة الأولى من التشغيل التجريبي للمشروع بدأ في الأول من أكتوبر الماضي من قبل المشغل (الشركة السعودية للنقل الجماعي ــ سابتكو).