أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” بأن الشرطة الصينية اعتدت على أحد صحفييها واحتجزته في أثناء تغطيته احتجاجًا في مدينة شنغهاي قبل أن تفرج عنه بعد بضع ساعات.

وذكر متحدث باسم “بي بي سي” في بيان:” أن هيئة الإذاعة البريطانية قلقة للغاية بشأن معاملة الصحفي إد لورانس الذي تم اعتقاله وتقييد يديه في أثناء تغطيته للاحتجاجات في شنغهاي”.

ووثق مقطع فيديو لحظة اعتقال الصحفي وتعرضه للضرب والركل من قبل الشرطة؛ وذلك أثناء عمله كصحفي معتمد.

وأظهر المقطع الشرطة وهي تقوم بركل الصحفي والضرب المبرح وسحله على الطريق، وسط تجمهر كبير من المواطنين .