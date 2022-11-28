أفادت مصادر صحفية جديدة بأن إنفلونزا الإبل أو ما يُعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) تهدد بالتحول إلى وباء بين مشجعي كأس العالم في قطر.

وأوضحت التقارير وخبراء الصحة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية (WHO)، أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يمكن أن تسبب جائحة.

وأشار الخبراء إلى أن إنفلونزا الإبل يمكن أن تنتقل إلى البشر من الجمال المصابة، وقد تم رصد العديد من الحالات في كثير من البلدان في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

وفي السياق ذاته، أكدت التقارير الجديدة الخاصة بالبيانات الوبائية الصادرة من قطر أن هناك 28 حالة معروفة من إنفلونزا الإبل (ما يعادل 1.7 إصابة لكل مليون نسمة)، كما وجد الخبراء أن كل الحالات كانت على اتصال بالإبل.

وتتراوح أعراض إنفلونزا الإبل بين الخفيف، بحيث يمكن ألا يلاحظها المصاب، والحاد الذي يصل إلى الوفاة.

والجدير بالذكر أن كأس العالم لكرة القدم الجاري يستمر حتى 18 ديسمبر، ويواصل اجتذاب ملايين المشجعين إلى قطر.