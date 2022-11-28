نصحت المستشارة الأسرية والاجتماعية تغريد العبري بأنه في حال كان الحوار بين الزوجين سينتهي بنتيجة مؤلمة يُفضل الانسحاب منه. ‎

وقالت العبري :” من الذكاء أن يعرف الشخص متى ينسحب من الحوار مع الشريك وخاصة إذا علم أن هذا الحوار سينتهي بنتيجة مؤلمة بحيث يعرف الشريك أنهما سيكملان مناقشة هذا الموضوع في وقت آخر”.

وأضافت ” الحوار مهم في جميع العلاقات وخاصة العلاقة الزوجية وهناك آداب للحوار لابد أن يتعلمها الشخص حتى يكون الحوار ناجحاً “.

وتابعت” لابد أن يقام الحوار أولا على الاحترام وكذلك الإنصات وهو مفتاح الحوار الناجح، كما لابد من إعطاء الشخص الآخر فرصة للتعبير عن رأيه فضلا عن التركيز على العيون وعدم التركيز في أمر آخر أثناء الحديث “.

#صباح_السعودية | المستشارة الأسرية والاجتماعية تغريد العبري: إذا كان الحوار بين الزوجين سينتهي بنتيجة مؤلمة يُفضل الانسحاب منه. @tagreed6t6 #قناة_السعودية pic.twitter.com/uADIg4dYDM — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 28, 2022