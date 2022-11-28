قال بدر الراشد مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية أن اقتباس الكلمات وأبيات الشعر دون إذن صاحبها يعتبر انتهاك لحقوق المؤلف

وأوضح الراشد إن اقتباس الكلمات وأبيات الشعر دون إذن صاحبها يعتبر انتهاكًا لحقوق المؤلف، وبشكل عام إذا استفاد أحد الأشخاص على إبداع شخص ما تقع عليه عقوبة

وأكد الراشد، أنه يجب الحصول على الموافقة عند نشر الصور أو مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أصحابها، ولا يكفي الإشارة إلى صاحبها.

وأضاف: “يجب الحصول على الترخيص من صاحب الصورة أو الفيديو، ويجب وجود دليل مادي لعدم وقوع تقاضي بين الشخصين فيما بعد”