كشف الدكتور مصطفى الفقي سكرتير الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، تفاصيلا خطيرة بخصوص غزو العراق للكويت، موضحا رأي الرئيس الراحل محمد أنور السيادات.

وقال الفقي خلال برنامج “في الصورة”: “السادات رأيه في صدام من البداية أنه سيخرب العالم العربي وكان يصفه بأنه أرعن وليس له حدود، وذلك من قبل توليه رئاسة العراق”.

ورى تفاصيل تلقي الرئيس مبارك نبأ غزو صدام للكويت وردة فعله، قائلا: ” جاءني هاتف في وقت متأخر من الليل بأن الكويت سقطت في قبضة صدام وقواته وأن العائلة الحاكمة خرجت للطائف”.

وأضاف: “كان ذلك في الساعة الثانية فجرا ولم يعد أمامي الا ان ابلغ الرئيس رسميا، واستيقظ من النوم وقتها وتلقى النبأ بأنه تم اجتياح الكويت”.

وأشار إلى أنه قبل أسبوع من غزو الكويت، كان الرئيس مبارك عند صدام ومبارك حذره حينها من أي عمل عسكري في الكويت وأنكر حينها صدام تماما.

وأضاف: “صدام ترجى مبارك بألا يطمئنهم في الكويت وأبلغه بأنه يريد مبالغ معينة من الخليج العربي، ورفض الرئيس التعاون في ابتزاز الكويت”.

أرعن وليس له حدود..

د.مصطفى الفقي: السادات كان يرى أن "صدام حسين" سيخرب العالم العربي، وكان يصفه بـ"الأرعن" @almodifer#مصطفى_الفقي_في_الصورة pic.twitter.com/cb6Kq0Wwp2 — في الصورة (@almodifershow) November 28, 2022