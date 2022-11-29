أفادت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Infectious Diseases، بأن خطر الإصابة بالفيروسات الصغيرة لدى الأشخاص الذين لديهم نظام الزمرة الدموية الريسوسية Rh (D) يزداد.

ويُشار إلى أن نظام الزمرة الدموية الريسوسية، يعد واحدًا من خمسة وثلاثين نظامًا دموياً معروفًا، وهو ثاني أهم نظام فصيلة دم، بعد نظام مجموعة الدم ABO.

ويتكون نظام مجموعة دم Rh من 49 مستضد مجموعةِ دم محددة، من بينها خمسة مستضادات هي D، C، c، E، وe وهي الأكثر أهمية.

كما أكدت دراسة جديدة، أنه يمكن للباحثين الآن إثبات أن خطر الإصابة بالمرض يزداد إذا كان الشخص يملك مستضد فصيلة الدم Rhesus D أو ما يسمى اختصارا Rh (D).

ويُذكر أنه تم فحص أكثر من 160 ألف متبرع بالدم في ألمانيا بحثا عن الفيروسة الصغيرة بين عامي 2015 و2018. ومن بين المتبرعين بالدم، تبين أن 22 شخصا أصيبوا بالفيروس. وجميع المصابين ينتمون إلى فصيلة الدم Rh (D).

واستطاع الباحثون أيضا ملاحظة ارتفاع خطر الإصابة خلال أشهر الصيف، ويلاحظ أن النساء، وكذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا يتعرضن لخطر الإصابة بالعدوى بصورة متزايدة.