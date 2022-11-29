كشف الشيخ الدكتور راشد المطوع، عن توجيه هام لمن يرفض شراء جهاز تلفاز أو جوال للأبناء خشية استخدامها في أمور سيئة.

وقال الشيخ راشد المطوع، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أن الأصل في المبايعات الحل والإباحة، فلا يأتي تحريم هذا الشيء إذا غلب الظن أو تيقن المسلم أن ذلك يفضي إلى محرم.

وأضاف “المطوع”، أن هذا ما يتعلق بما يسميه أهل العلم “سد الذرائع” والذريعة لا تسد إلا إذا غلب الظن إفضاؤها إلى محرم، لكن لو كان الإنسان يشتري تلفاز والأصل فيه الإباحة ومجرد التخوف والشك لا ينقلها إلى التحريم، إلا إذا يغلب على ظنه أنه سيكون غالب استخدامه في محرم فحينها يأتي التحريم.