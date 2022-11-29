قبضت الشرطة الكندية على رجل يبلغ من العمر 61 عامًا، بعد الاشتباه فيه بقتل امرأتين قبل 39 عامًا، وتحديدًا عام 1983.

ويُشار إلى أن الشرطة وجهت تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى للرجل الذي يدعى “جوزيف جورج ساذرلاند” من أونتاريو.

وذكرت في بيان لها :”يسعدنا الإعلان عن هذا الاعتقال، ربما لن يعيد سجن هذا الرجل الضحيتين إيرين غيلمور وسوزان تايس، لكنه سينصفهما بعد 39 عامًا، لقد عملنا كثيرًا وحرصنا على التأكد من محاسبة هذا الشخص على جرائمه الشنيعة”.

وفي السياق، أوضح بيان الشرطة أن السيدتين آنذاك، تعرضتا لاعتداء جنسي وحشي وطعن حتى الموت، ورغم اكتشاف جثتيهما بعد 4 أشهر، تمكن المحققون من استخدام تقنية الحمض النووي عام 2000، إذ تبين أن الحمض النووي للمشتبه فيه كان موجودًا في مسرح الجريمتين.

والجدير بالذكر أن القاتل جوزيف جورج ساذرلاند سيمثل أمام المحكمة في الـ9 من ديسمبر المقبل.