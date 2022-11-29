أوضح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أن سبب غلاء الأسعار في السياحة سابقاً كان بسبب عدم وجود التنافسية مبيناً أن هذا الأمرقد انتهى.
وقال الأمير تركي بن طلال :” الآن كل العروض متاحة للجميع، حيث لدينا حالياً أكثر من ٥٠٠ مطعم جديد و ١٠ فنادق”.
وأضاف “الأشخاص الذين سيقومون بزيارة عسير للسياحة أو للعمل سيرغبون بأن يكون لهم ولعائلتهم منزلا بها” وذلك خلال جلسات حوارية متزامنة تناقش الفرص الاستراتيجية على مستوى العالم.
فيديو | أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال: من سيزور منطقة عسير للسياحة أو للعمل سيرغب بأن يكون له ولعائلته منزلا بها#TravelForABetterFuture#القمة_العالمية_للسياحة#الإخبارية pic.twitter.com/0uUOE1x9nz
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2022
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