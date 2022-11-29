أوضح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أن سبب غلاء الأسعار في السياحة سابقاً كان بسبب عدم وجود التنافسية مبيناً أن هذا الأمرقد انتهى.

وقال الأمير تركي بن طلال :” الآن كل العروض متاحة للجميع، حيث لدينا حالياً أكثر من ٥٠٠ مطعم جديد و ١٠ فنادق”.

وأضاف “الأشخاص الذين سيقومون بزيارة عسير للسياحة أو للعمل سيرغبون بأن يكون لهم ولعائلتهم منزلا بها” وذلك خلال جلسات حوارية متزامنة تناقش الفرص الاستراتيجية على مستوى العالم.