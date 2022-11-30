أظهرت صورة نادرة لمبنى وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية عام 1385 هجريا، حيث أن السيارة يحتمل أن تكون للوزير أو أحد كبار موظفي الوزارة أو ضيوفها.

وقالت مواطنة، إن الحي الذي خلف الوزارة اسمه حي الملك عبدالعزيز وهو حي صغير جميل يحده الستين شرق والملك عبدالعزيز غرب وكوبري الخليج جنوب والمطار القديم( حديقة الملك سلمان ).

وذكر مواطن، أن الدباب في الصورة للمراسل لأنه كان مراسلين الدوائر الحكوميه مصروف لهم دباب عهده يقوم بتوصيل المعاملات وكانت الي اخر السبعينات ميلادي التسعينات هجري وحتى موزعين البريد والبرقيات التلغراف كانوا على دباب.

يذكر أن وزارة الطاقة هي الوزارة التي تُشرف على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ويشمل ذلك استراتيجية للمواد الهيدروكربونية (النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات)، واستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة. ولتحقيق أهدافها تعمل الوزارة على برامج مختلفة ترتكز على تبني مفاهيم الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، منها: برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية”.