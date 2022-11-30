أوضح الشيخ عبدالله المنيع هل يجوز الاقتراض من أجل بعض الكماليات.

وقال المنيع :” أمور الاقتراض مباحة وإنما لا يجوز للمقرض نفسه إذا علم أن هذا المقترض جاء ليقترض مبلغ ليس بحاجة ماسة له لينفقه على أمور غير شرعية كشرب المخدرات أو أي أمر آخر يغضب الله”.

وأضاف ” في هذه الحالة لا يجوز أن يعطيه المقرض ابدا لأن ذلك تعاون على الإثم والعدوان، وإنما إذا كان الإقراض في أمور مباحة ومستحبة فهنا المقرض يكون له أجر إقراضه “.