ثأر مشجعون سعوديون من فتاة أرجنتينية كانت سخرت من مستوى المنتخب الوطني قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم.

فقبيل المباراة التي جمعت الأخضر مع المنتخب الأرجنتيني الأسبوع الماضي، أطلت الفتاة وقالت إن منتخب بلادها سيتدرب على المنتخب السعودي.

وحصل المشجعون السعوديون هذه الفتاة حيث سألها أحدهم عن رأيها مجددا بعد الهزيمة التاريخية التي لحقت بمنتخب بلادها بفوز الأخضر عليه بهدفين مقابل هدف.

وطلب المشجعون من الفتاة الأرجنتينية الاعتراف بقوة أداء الأخضر، فاضطرت بدورها للاعتراف وتقديم المباركات أيضاً.