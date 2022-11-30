عبرت جماهير المنتخب الوطني لكرة القدم عن حماسها لمشاهدة المباراة التي ستبدأ بعد ساعات قليلة أمام منتخب المكسيك.

ولفت عدد من الجماهير المتواجدين في البيت السعودي أنهم وصلوا يوم أمس إلى قطر من أجل حضور مباراة الأحضر التي تأتي ضمن منافسات كأس العالم 2022، وذلك بحسب قناة الإخبارية.

يذكر أن الأخضر تمكن من الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في حين خسر مباراته أمام بولندا بهدفين نظيفين.