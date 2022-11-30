استمرت مسيرة جماهير الأخضر اليوم بشوارع الدوحة لتشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني قبل مباراة المكسيك المصيرية.

وأشعلت الجماهير حماس الشارع القطري بالأهازيج الوطنية مرددين “سعوديين سعوديين” بصوت واحد.

ويقابل الأخضر مساء اليوم نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل في مباراة مصيرية حيث يطمح كل منتخب لتحقيق الفوز لنيل إحدى بطاقات التأهل إلى دور الـ16.