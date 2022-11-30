يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم مساء اليوم مباراة الثالثة أمام المكسيك، وإذا انتهت بتأهله لدور الـ 16 فيحتمل أن تفقد قائمته بعض الأسماء.

ومن الأسماء المرجح ألا تكون في قائمة الأخضر إذا تأهل في المونديال 6 لاعبين في حال حصولهم على إنذار ثانِ أمام المكسيك، وهم: الحارس محمد العويس، والمدافعون علي البليهي وسعود عبدالحميد.

كما شملت قائمة المهددون بالغياب كل من عبدالإله العمري، والمهاجم والقائد سالم الدوسري، ونواف العابد.

يذكر أن الأخضر تمكن من الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في حين خسر مباراته أمام بولندا بهدفين نظيفين، ويحتاج الأخضر الأخضر للفوز، وقد يكفيه التعادل في حال جاءت نتيجة المباراة الأخرى بين بولندا والأرجنتين في صالحه.