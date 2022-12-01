أقبلت إحدى ركاب الطائرة على محاولة فتح باب مخرج الطوارئ على ارتفاع 37000 قدم، وذلك قبل أن تغرس أسنانها في فخذ رجل حاول إيقافها.

وتفصيلاً، تم إتهام الراكبة بإغلاق فكها حول فخذ رجل، والذي أصيب بصدمة شديدة حتى أصيب باضطراب ما بعد الصدمة واتصلت بالخط الساخن العسكري للحصول على الدعم.

ويُشار إلى أنها بدأت تضرب رأسها على أرضية الطائرة ، وهي تصرخ أن يسوع أمرها بالسفر إلى أوهايو وحاولت أن تفتح الباب.

وعلى الرغم من إصابات الرجل، نجح في انتزاع Agbegninou على الأرض بعد أن سمع طاقم شركة طيران يقول “إنها تحاول فتح الباب.

والجدير بالذكر أن الطيارون أجبروا على تغيير مسارهم في الجو وهبطوا في مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني في أركنساس حيث كان العملاء الفيدراليون ينتظرون.