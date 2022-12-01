أفاد مقاتلون شاركوا في اشتباك أسفر عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي في منتصف أكتوبر في سوريا، بأن القرشي فجر نفسه بعد أن حاصره مقاتلون محليون هو ومساعديه بمدينة جاسم السورية.

وقال الجيش الأمريكي،أمس الأربعاء، أن القرشي قُتل في عملية نفذها الجيش السوري المعارض بمحافظة درعا في شمال غرب سوريا، لافتًا أن القرشي ومساعديه رُصِدوا في مخبأ سري بأحد المنازل.

وكشف المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الكولونيل، جو بوتشينو، أمس الأربعاء، أن مقتل القرشي شكل ضربة جديدة لداعش.

وفي السياق، أكد بوتشينو أن داعش لا يزال يشكل خطرا على المنطقة، وأن القيادة المركزية تواصل التركيز مع الحلفاء والشركاء على هزيمة التنظيم.