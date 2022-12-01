يعتزم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تدشين أول مجلة علمية متخصصة بأبحاث ذوي الإعاقة على المستوى الدولي، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل.

وسيعقد المؤتمر برعاية خادم الحرمين الشريفين في جامعة الفيصل بالرياض في الفترة من 4إلى 6 ديسمبر الحالي بعنوان “مجلة أبحاث الإعاقة” وإطلاقها عبر منصة ScienceOpen ذات الميزات التفاعلية للباحثين في تعزيز أبحاثهم، وسهولة الوصول من قبل المختصين والمهتمين على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، من حيث توفير البنية التحتية التكنولوجية للنشر العلمي والبحثي.

وأكد الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة أن مجلة أبحاث الإعاقة تعد من المجلات العلمية المتخصصة والفريدة من نوعها من حيث شموليتها لأبحاث الإعاقة، يشرف عليها المركز وتأتي بهدف تعظيم أثر البحوث على الميدان العلمي، وذلك من خلال نشر الأبحاث في المجلات العلمية مما ينعكس إيجابًا على سمعة المركز البحثية على المستوى المحلي والعالمي.

وتستهدف المجلة إلى تشجيع العديد من المجالات ذات العلاقة بالإعاقة ومنها البحث في إيجاد الطرق والوسائل الممكنة لإعادة التأهيل، وتحديد الخطوات نحو تحسين جودة الحياة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على جودة الحياة لديهم.

وأوضح الدكتور بدر بن سعد الهجهوج المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالمركز أن الهدف الأسمى للمجلة يكمن في توفير قناة اتصال مهمة في نشر الأفكار وتبادلها، والوصول إلى جمهور عالمي من الأطراف المهتمة من الممارسين الصحيين والباحثين، واضعة بعين الاعتبار كافة مجالات العلوم الانسانية والطبية والهندسية والتكنولوجية والتعليمية وغيرها.

وأكد أن المجلة تستهدف توفير النشر العلمي في كافة المجالات البحثية المعنية بالإعاقة وقضاياها العصرية. كما تقوم المجلة بتقييم ونشر المقالات عالية الجودة المتمثلة في (المقالات البحثية- المقالات المراجعة- دراسات الحالة – الافتتاحيات – الآراء المهنية – الملاحظات السريرية– مخرجات وتوصيات الندوات).