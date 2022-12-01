في لقطة مؤثرة عانق سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب والدته بحرارة بعد أن تأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، اليوم الخميس.

ووثقت الكاميرات وقوف بوفال في المدرجات مع والدته حيث تعانقا بحرارة لعدة دقائق، قبل أن يخلع اللاعب قميصه ويهديه لوالدته.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم في قطر، بعد فوزه الثمين على كندا بنتيجة 2/1، في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة.