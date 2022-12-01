اتخذ قمع ميليشيا الحوثي شكل آخر ووصل إلى المطاعم، حيث أصدرت قرارا بمنع دخول العائلات إلى المطاعم إلا بعد تقديم عقد الزواج والهوية.

كما نص القرار على الكشف عن وجوه النساء أمام عامل المطعم للتعرف على مدى صحة البيانات،وبدأ تنفيذ هذا في صنعاء.

واشتكى يمنيون مما حدث مؤكدين أن مليشيا الحوثي تنزل إلى المطاعم بشكل مستمر ويومي لمتابعة تنفيذ القرار الذي بدأ نحو 20 مطعماً كبيراً في تنفيذه.

يذكر أن المليشيا الحوثية قد وجهت ملاك الفنادق في صنعاء باتخاذ إجراءات مماثلة بحق العائلات ووصلت إلى حد اعتقال عدد من المواطنين مع زوجاتهم واقتيادهم إلى أقسام الشرطة بسبب عدم امتلاك عقد زواج أو عدم امتلاك بطاقة الهوية للتأكد من أن اسمها مطابق لعقد الزواج.