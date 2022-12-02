كشف الولايات المتحدة عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة بي-21 “رايدر”، التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية.

وقال ستيفانيك، المتحدثة باسم القوات الجوية:” أن الطائرة التي سيجري الكشف عنها الجمعة في بالمديل بكاليفورنيا، ستقلع للمرة الأولى عام 2023.”

وأضاف:” إن “القاذفة بي-21 ستشكل العمود الفقري لقوتنا القاذفة في المستقبل، بفضل نطاقها وقدرتها وقوتها، ستكون قادرة على اختراق البيئات الأكثر صعوبة والوصول إلى أي هدف في العالم.”

ويُشار إلى أن الطائرة التي يتوقع أن تكلف كل نسخة منها حوالى 700 مليون دولار هي أول قاذفة يطلبها الجيش الأميركي منذ عقود.

ستتيح القاذفة خصيصًا إمكانية الطيران دون وجود طاقم على متنها، لكن ستيفانيك قالت إن الجيش الأميركي لم “يتخذ أي قرار بعد بشأن الإقلاع بدون طاقم”.

وتتميز الطائرة أيضا بـ”بنية هندسية مفتوحة” من شأنها أن تسهّل عليها استيعاب التطورات التكنولوجية المستقبلية.

وستكون القاذفة من طراز “الجيل الجديد من الطائرات الشبح” التي تستخدم “تقنيات ومواد جديدة” لم يسبق ان كشف عنها حتى الآن.