قام وهبي الخزري صاحب هدف تونس الثمين في مرمى فرنسا خلال الفوز 1/0 في ختام مباريات “نسور قرطاج” في مونديال قطر بإعلان اعتزاله دوليًا.

وأفادت شبكة beIN SPORTS بأن الخزري البالغ عمره 31 عاما قرر وضع حد لمسيرته في المنتخب التونس وذلك بعد تسع سنوات مثل خلالها الفريق الأفريقي، حيث خاض 74 مباراة بقميص تونس سجل خلالها 25 هدفا و 14 تمريرة حاسمة.

وقال الخزري: “أخبرت المجموعة بعد المباراة (أمام فرنسا)، في الفندق في اجتماع كبير أنه الوقت المناسب بعد 5 كؤوس أفريقية وكأس العالم مرتين.

وأضاف:” لقد جعلت والدي وعائلتي وزوجتي وأولادي فخورين، كان اللعب لبلدي استثنائيًا، لقد جعلت الشعب التونسي فخورًا، على ما أعتقد”.

وتابع:”يُعد الفوز على منتخب فرنسا من أفضل اللحظات في مسيرتي، أشكر كل التونسيين الذين وقفوا خلفي، واللاعبين الذين وقفوا بجانبي في الأوقات الجيدة والسيئة”.

يُذكر أن الخزري بدأ مسيرته مع باستيا ولعب معه أكثر من 150 مباراة خلال خمسة مواسم قبل انتقاله إلى بوردو في 2014، ولعب موسما ونصف الموسم مع سندرلاند، الذي سجل معه أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز في شباك مانشستر يونايتد العام 2016، قبل أن يعود إلى فرنسا في 2017 معارا إلى ستاد رين.