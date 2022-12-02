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الجمعة2 ديسمبر

سؤال محرج ورد ناري من رئيسة وزراء نيوزيلندا ونظيرتها الفنلندية

منذ 33 دقيقة
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سؤال محرج ورد ناري من رئيسة وزراء نيوزيلندا ونظيرتها الفنلندية
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وجّه مراسل صحفي سؤالاً محرجا إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن ونظيرتها الفنلندية سانا مارين، خلال مؤتمر صحافي في نيوزيلندا.

وقال الصحافي: “سيتساءل الكثير من الناس عما إذا كنتما التقيتما لمجرد أنكما متقاربتان في العمر، ولديكما الكثير من الأشياء المشتركة.. فما ردكما على ذلك؟”.

وقاطعت أرديرن (42 عاماً) حديث الصحفي سريعاً قائلة: “أتساءل عما إذا كان أي شخص قد سأل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ورئيس وزراء نيوزيلندا السابق جون كي إذا كانا قد التقيا في السابق لأنهما كانا من نفس العمر؟”.

فيما ردت مارين (37 عاماً) على الصحفي قائلة : “نجتمع معاً ببساطة بصفتنا رئيستي وزراء”، مشيرة إلى أن وظيفتهما هي تعزيز الفرص الاقتصادية لبلادهما “بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى”.

 

 

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