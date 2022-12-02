تعرض الزعيم الأفغاني قلب الدين حكمتيار لمحاولة اغتيال فاشلة، على يد مسلحين قاموا بتفجير المسجد الذي ألقى فيه خطبة الجمعة في مدينة كابول.

ووقع الانفجار في مسجد بمنطقة دار الأمان بالمنطقة السادسة، فيما أعلنت مصادر أمنية مقتل المهاجمين، وإصابة اثنين من أفراد الحراسة التابعة لزعيم الحزب.

وحاول المسلحين دخول مكتب قلب الدين حكمتيار بعد الانفجار، لكنهم قتلوا على أيدي حراسه الشخصيين.

يذكر أن حكمتيار طالب في الفترة الأخيرة بحكومة جديدة منتخبة، كما انتقد بعض قرارات طالبان وهاجم السياسيين الأفغان.