قال أنطوان جريزمان لاعب الوسط المهاجم في مؤتمر صحافي، الجمعة: «أعتقد أننا تساهلنا للغاية ضد سويسرا، حين كنا متقدمين بنتيجة 3-1، اعتقدنا أن الأمر انتهى، في المنافسات الكبرى عليك إدراك أنه لا يوجد أي منافس سهل المنال وسيكون الأمر نفسه أمام بولندا وسنحتاج للتركيز من البداية وحتى الثانية الأخيرة».

وقال جريزمان: «مسدد ركلات الجزاء معروف لنا، لكني لن أعطي أي معلومات لتشيزني، لأنه جيد بما فيه الكفاية، لذا دعونا نجعل الأمر مفاجأة».

وأضاف مازحًا: «سنعمل على تنفيذ ركلات الجزاء اليوم أو على الأرجح غدا لأن المران اليوم تشاهده وسائل الإعلام».

ولم تُحتسب لفرنسا أي ركلة جزاء خلال كأس العالم الجارية، لكن جريزمان رفض توضيح من سيكون منفذها، إذا حانت الفرصة على ملعب الثمامة، وسيواجه فويتشيخ تشيزني الحارس البولندي الذي أنقذ ركلتي جزاء حتى الآن من سالم الدوسري وليونيل ميسي.

وسيلعب الفائز من مواجهة فرنسا وبولندا ضد المنتصر من مباراة إنجلترا والسنغال في دور الثمانية.