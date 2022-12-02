قال نايف الدهام، استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة، إن بعض الأطباء ينصحون المرضى بتجميد الحيوانات المنوية إذا كان المريض سيخضع لعلاج كيميائي أو إشعاعي لكون أن الحيوانات المنوية تتأثر بهذا النوع من العلاجات، كما يجأ المريض للتجميد إذا كان عدد الحيوانات المنوية قليل للغاية ويتوقع الطبيب أنها ستنقطع تماما في المستقبل.

وأكد “الدهام” أن هناك ممارسات خاطئة تؤدي لضعف الخصوبة لدى الرجال، منها نوعية الأكل، إذ أن البعض يتناول أطعمة مشبعة للدهون وتفتقر للخضروات والفواكه، ما يؤثر بالسلب على الخصوبة، كما أن التدخين وعدم ممارسة الرياضة يتسبب في ضعف الخصوبة.

ولفت إلى أن “الفياجرا” والمنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة ولا تؤثر على الجهاز التناسلي، وإنما ركز على الانتصاب والعضو الذكري نفسه، محذرا من استخدام الشباب لإبر الهرمونات لبناء العضلات لكونها تقلل الخصوبة بدرجة كبيرة.

وأضاف أن علاج الخصوبة المنوية يتطلب تعديل نمط الحياة، وهذا قد يساهم في شكل وحركة الحيوانات المنوية، كما توجد علاجات محفزة لإنتاج حيوانات منوية، وقد يكون العلاج جراحي مثل التي تجرى لعلاج الدوالي.

هل "الفياجرا" والمنشطات الجنسية تؤثر على الخصوبة؟.. د. نايف الدهام – استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة يجيب @naifdaham#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MtfiWCE8sw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 2, 2022

د. نايف الدهام – استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة: هكذا يتم علاج مشكلة ضعف الخصوبة لدى الرجال @naifdaham#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LLbbgbCzS2 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 2, 2022

د. نايف الدهام – استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة: السعودية خلال السنوات الأخيرة تتبع تقريبا نفس النمط الغربي في الغذاء .. وهذا أثر كثيرا على الخصوبة @naifdaham#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1v1sU3kIio — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 2, 2022

هل يمكن تجميد الحيوانات المنوية أم لا؟.. د. نايف الدهام – استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة: نعم .. في هذه الحالات @naifdaham#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ewszgsxYXH — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 2, 2022

د. نايف الدهام – استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة: انخفاض الخصوبة موجود لكنه لا يصل لمرحلة المرض بين الذكور في المملكة .. لكن الخوف من المستقبل @naifdaham#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/IUKzl8zUV6 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 2, 2022