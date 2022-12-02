قال نايف الدهام، استشاري جراحة أورام المسالك البولية والعقم والذكورة، إن بعض الأطباء ينصحون المرضى بتجميد الحيوانات المنوية إذا كان المريض سيخضع لعلاج كيميائي أو إشعاعي لكون أن الحيوانات المنوية تتأثر بهذا النوع من العلاجات، كما يجأ المريض للتجميد إذا كان عدد الحيوانات المنوية قليل للغاية ويتوقع الطبيب أنها ستنقطع تماما في المستقبل.

وأكد “الدهام” أن هناك ممارسات خاطئة تؤدي لضعف الخصوبة لدى الرجال، منها نوعية الأكل، إذ أن البعض يتناول أطعمة مشبعة للدهون وتفتقر للخضروات والفواكه، ما يؤثر بالسلب على الخصوبة، كما أن التدخين وعدم ممارسة الرياضة يتسبب في ضعف الخصوبة.

ولفت إلى أن “الفياجرا” والمنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة ولا تؤثر على الجهاز التناسلي، وإنما ركز على الانتصاب والعضو الذكري نفسه، محذرا من استخدام الشباب لإبر الهرمونات لبناء العضلات لكونها تقلل الخصوبة بدرجة كبيرة.

وأضاف أن علاج الخصوبة المنوية يتطلب تعديل نمط الحياة، وهذا قد يساهم في شكل وحركة الحيوانات المنوية، كما توجد علاجات محفزة لإنتاج حيوانات منوية، وقد يكون العلاج جراحي مثل التي تجرى لعلاج الدوالي.