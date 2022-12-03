أكد المختص النفسي مشعل الحارثي أن الحماية الزائدة للأبناء خلال التربية تدخل بعضهم في مشاكل نفسية في سن المراهقة.

وقال الحارثي :” هناك نوعين من الاضطرابات النفسية، هناك الأمراض العصابية وهي التي فيها يبحث الشخص دائما عن الحل والعلاج لها ويعترف بمشكلته، والنوع الآخر هو المشاكل الدهانية وهنا الشخص لا يعترف بمرضه”

وأضاف ” هناك نوع من الاضطرابات النفسية تكون كامنة، ربما تكون متأصلة وراثياً لدى الشخص لكنها ماظهرت نتيجة لضغوط الحياة وهنا تلعب الأسرة دور مهم “.