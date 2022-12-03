قال يوسف القرشي، أستاذ مساعد العلاج التنفسي واضطرابات النوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إن الشخير المتكرر قد يتسبب في 3 أضرار للجسم ومنها انقطاع التنفس وقلة وصول الأوكسجين للمخ، وزيادة ضربات القلب وزيادة احتمالية ارتفاع السكر والضغط ومقاومة الأنسولين، وقد تؤدي للوفاة.

ولفت إلى أن الشخير له نوعين منه الحميد وفيه الشخص يشخر من فترة لأخرى ويحدث حينها نتيجة تعب أو سهر يوم أو يومين، حيث ترتخي عضلات مجرى التنفس بشكل أكبر، مضيفا أن النوع الثاني هو الشخير المتكرر حيث ترتخي فيه العضلات بشكل أكبر من الشخير الحميد، مضيفا أن هذا النوع يكون مؤشر لمرض انقطاع التنفس أثناء النوم، حيث ينقطع فيه النفس أثناء الشخير لدقيقة أو دقيقتين، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

وأكد أن أعراض هذا المرض تشمل كثر التبول، مضيفا أن من أسباب التشخير أيضا ميلان الحاجز الأنفي، أو ضيق مجرى التنفس العلوي، وقصر الرقبة، وتضخم عضلة اللسان أو اللوزتين، وتجمع الدهون حول الرقبة، رجوع الفك للوراء، والتقدم في العمر، وضعف عضلات الفك واللسان والبلعوم.

وأشار إلى أن النوم على الظهر يزيد من حدة الشخير، مضيفا أنه من الضروري مراجعة الطبيب إذا كان الشخير متكرر ويصاحبه انقطاع في التنفس، لتحديد سبب هذا الشخير وعلاجه، وقد يلجأ الطبيب لحلول جراحية في عملية العلاج.